Tiny Tina's Wonderlands: a breve vedremo il gameplay

Per quanto l’annuncio di Tiny Tina’s Wonderlands abbia decisamente suscitato l’interesse di molti di noi, il video non presentava alcun elemento di gameplay. A questa mancanza, a quanto pare, Gearbox si prepara a porre rimedio a breve: l’account Twitter ufficiale del gioco ha infatti rivelato che a breve potremo vedere lo spinoff looter shooter in azione. Niente data né ora specifica, anche se il candidato più probabile è decisamente il PlayStation Showcase che andrà in onda stasera alle 22:00.

Tiny Tina’s Wonderlands vedrà la partecipazione di Andy Samberg, Wanda Sykes, Will Arnett e ovviamente Ashly Burch, e arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2022.