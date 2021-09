Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è il nuovo gioco di Yoko Taro

Tramite un breve teaser, Square Enix ha annunciato Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Descritto come un “table-top RPG creato con le carte”, questo nuovo gioco vede Yoko Taro e Yosuke Saito nel ruolo rispettivamente di Creative Director ed Executive Producer, ed include altri talenti che in passato hanno lavorato alla serie NieR e a Drakengard.











Ancora ignote data di lancio e piattaforme previste di questo titolo, che promette di presentarci un modo del tutto nuovo di raccontare una storia. Forse adotterà un approccio simile a quello di Hand of Fate? Lo scopriremo solo avendo pazienza. Non troppo tempo fa, Yoko Taro aveva annunciato di avere due progetti in cantiere, uno dei quali sarebbe stato rivelato a breve; il riferimento era, evidentemente, a Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.