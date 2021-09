Tiny Tina's Wonderlands: ecco il gameplay del PlayStation Showcase

Come anticipato dall’account Twitter ufficiale del gioco, fra la lineup del PlayStation Showcase di stasera non poteva mancare anche Tiny Tina’s Wonderlands. Il looter shooter in chiave fantasy si è fatto vedere con un trailer di gameplay che ha mostrato Tiny Tina e i suoi amici alle prese con scheletri, goblin, draghi e tutto l’immaginario tipico del fantasy più pazzo che riuscite ad immaginare.











Il gameplay di Tiny Tina’s Wonderlands ricorda decisamente quello dei capitoli principali della serie, ma con qualche twist in più: possiamo vedere, per esempio, armi corpo a corpo dall’effetto decisamente impressionante ed effetti magici elementali di vario tipo. E poi, ovviamente, c’è il loot. Un sacco di loot.