Uncharted: Legacy of Thieves Collection annunciato per PC e PS5

Era nell’aria già da un po’ di tempo, ma il PlayStation Showcase di stasera è servito da conferma ufficiale: Sony ha annunciato Uncharted: Legacy of Thieves Collection, raccolta che includerà Uncharted 4: A Thief’s End e il suo DLC The Lost Legacy. I due titoli arriveranno in versione rimasterizzata su PC e PS5, dove usfruiranno di alcune migliore tecniche rispetto agli originali; il trailer di presentazione mette in mostra proprio questi cambiamenti, oltre alla classica dose d’azione a cui sono abituati Nathan Drake e soci. Uncharted: Legacy of Thieves Collection uscirà nei primi mesi del 2022.