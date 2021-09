Star Wars: Knights of the Old Republic Remake annunciato ufficialmente

Un po’ a sorpresa, al PlayStation Showcase di stasera è arrivato un titolo di cui si era parlato negli ultimi mesi, ma del quale mancava ancora una conferma ufficiale. Stiamo parlando di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, rivisitazione dell’amato RPG originariamente sviluppato da Bioware e pubblicato nel 2003. Pochi i dettagli confermati tramite il breve trailer che potete trovare in coda a questo articolo: sappiamo che il titolo coinvolge LucasFilm (ovviamente) e che sarà sviluppato da Aspyr, ma non è stata fornita nessuna data né sono state rivelate le piattaforme di lancio. Attenderemo con la dovuta pazienza.