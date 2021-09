Marvel's Spider-Man 2 annunciato, ecco il trailer

Il PlayStation Showcase di stasera ha visto anche l’apparizione di un Uomo Ragno, anzi, più di uno. Marvel’s Spider-Man 2 vedrà infatti la partecipazione sia di Peter Parker che del suo collega di costume Miles Morales… e di un altro personaggio che dovrebbe essere ben familiare a chi conosce la galleria di nemici di questi due supereroi, e che possiamo vedere in chiusura al trailer di presentazione.











Già, a quanto pare a tenere compagnia a Peter e Miles ci sarà anche Venom il simbionte, e per qualche motivo non pensiamo che sia lì per prendere una pizza. Chi sarà però il volto sotto la nera maschera di Venom? Il classico Eddie Brock, forse Flash Thompson sembrano candidati possibili, ma la voce che possiamo sentire nel video a noi fa pensare a un certo Kraven il Cacciatore. Non dubitiamo che ci sarà tempo per scoprirlo, in ogni caso: Insomniac prevede infatti che Marvel’s Spider-Man 2 non uscirà prima del 2023.