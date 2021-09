God of War: Ragnarok mette per la prima volta in mostra il suo gameplay

Santa Monica Studio ha approfittato della cornice dello showcase PlayStation per mostrare il gameplay di God of War: Ragnarok, sequel dell’action pubblicato nel 2018 su PS4.











Lo studio californiano ha confezionato un trailer di poco più di tre minuti che mostra un mix di intermezzi cinematografici e sequenze di gioco, tutto catturato su PS5. God of War: Ragnarok vedrà ancora una volta Kratos come protagonista spalleggiato da un Atreus visibilmente cresciuto, ormai adolescente. La coppia si ritrova a far fronte all’apocalisse, nella speranza di fermare la fine del mondo che sembra ormai inevitabile.

Non è stata annunciata né una data né una finestra generica di uscita. Sappiamo solo che il gioco arriverà prossimamente su PS4 e PS5.