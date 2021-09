Marvel's Wolverine annunciato da Insomniac

Oltre al nuovo capitolo della avventure di Spider-Man, Insomniac Games aveva anche un’altra sorpresa in serbo per il PlayStation Showcase di stasera. Lo studio di Burbank ha infatti presentato a sorpresa anche Marvel’s Wolverine, tramite un teaser molto breve che non conteneva accenni di gameplay. Interessante il fatto che Logan si sia mostrato non nella sua versione supereroistica, con il costume cioè degli X-Men, ma in quella da vagabondo rissaiolo.

Il video non offre dettagli sulla data di lancio di Marvel’s Wolverine, anche se possiamo aspettarci che sarà abbastanza avanzata, né a proposito di una sua connessione con l’universo narrativo di Marvel’s Spider-Man. Uno sguardo accurato al teaser, però, ci ha permesso di scorgere riferimenti sia a Hulk che a Tom Taylor, autore di una run dei fumetti incentrata sulla figlia adottiva di Logan, X-23. Anticipazioni su personaggi secondari del gioco o semplici riferimenti alla storia di Logan?