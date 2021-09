Forspoken: pubblicato un nuovo story trailer

Square Enix e Luminous Productions hanno svelato tanti nuovi dettagli di Forspoken, pubblicando anche uno story trailer dedicato proprio al videogioco per PC e PS5.











Il video offre anche uno sguardo ravvicinato ai combattimenti magici di Forspoken e ai movimenti dinamici, che saranno un elemento chiave del gameplay. Nel corso della sua avventura, Frey imparerà a usare dozzine di magie diverse che le permetteranno di lanciare potenti incantesimi mentre attraversa il mondo bellissimo ma crudele di Athia. La missione di Frey ad Athia la porterà a viaggiare attraverso vari paesaggi, dove userà le sue doti di parkour con un tocco magico per spostarsi. Questo movimento dinamico e acrobatico, migliorato grazie alle abilità magiche di Frey, le permettono di alzarsi in volo, planare e fluttuare nei vasti paesaggi di Athia in maniera fluida e veloce.

Nel trailer di Forspoken appaiono anche altri personaggi importanti, tra cui il compagno di Frey, un braccialetto magico e senziente di nome Cuff, con la voce di Jonathan Cake (Stargirl), che la aiuterà a viaggiare attraverso Athia. I giocatori vedranno anche Tantha Sila, una monarca folle e malvagia che è anche la matriarca più forte e formidabile di Athia, mentre affronta Frey in una battaglia esplosiva e piena d’azione. Il debutto di Tantha Sila, la cui voce è dell’attrice e musicista Janina Gavankar (True Blood), offre ai fan un’anteprima dei nemici formidabili che li aspettano ad Athia. Nel trailer appaiono anche Keala Settle (The Greatest Showman) e Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) come Johedy e Auden, degli abitanti di Athia che fanno amicizia con Frey e l’aiutano nel corso della sua avventura.

Forpoken sarà disponibile su PC e PS5 nel corso della primavera del 2022.