Marvel's Guardians of the Galaxy: il trailer dello showcase PlayStation

Il video ci permette di fare la conoscenza della bizzarra Chiesa Universale della Verità, nella cui dimora i Guardiani assistono a un inquietante rituale sotto gli occhi della misteriosa Matriarca. Il Grande Unificatore Raker sostiene che la Matriarca voglia condividere con loro una grande verità, in grado di porre fine a ogni dolore e sofferenza. Naturalmente le cose si mettono immediatamente malissimo e i nostri eroi si ritrovano misteriosamente mezza galassia alle calcagna.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 26 ottobre prossimo. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch, dove sarà giocabile tramite cloud streaming.