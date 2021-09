Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X|S rinviato al 2022

Rockstar Games ha approfittato dello showcase PlayStation per mostrare un nuovo trailer di Grand Theft Auto V in formato PS5, annunciando però che le versioni per la console Sony e per Xbox Series X|S sono state rinviate al prossimo anno.











Il team di sviluppo non riuscirà a terminare i lavori entro l’11 novembre, la precedente data di uscita. Invece, GTA V e GTA Online approderanno sulle piattaforme next-gen nel corso del mese di marzo 2022.

Non si conoscono ancora tutti i dettagli relativi a queste versioni del gioco, ma Rockstar promette di fornirci ulteriori informazioni man mano che ci avvicineremo alla nuova finestra di lancio.