Halo Infinite: fissata la data per la prossima beta multiplayer

343 industries ha fissato la data in cui si terrà la prossima beta multiplayer di Halo Infinite, e questa volta sarà aperta a tutti. Più o meno.

Lo studio ha fatto sapere che punta ad aprire i server il prossimo 24 settembre, portando alcune novità rispetto alla precedente sessione di test. In particolare, in questa beta saranno presenti una nuova mappa e alcune modalità di gioco aggiuntive.

Per quanto riguarda le modalità di accesso, 343 Industries spiega che questo sarà garantito a chiunque si iscriva al programma Halo Insider entro il 13 settembre. Coloro i quali si iscriveranno dopo questa data dovranno fare affidamento alla solita lotteria degli inviti, pertanto se vi interessa davvero partecipare alla beta multiplayer di Halo Infinite vi conviene completare la procedura di iscrizione prima della scadenza.

