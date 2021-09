Football Manager 2022 ha una data di uscita, arriverà a novembre

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato la data di uscita di Football Manager 2022, ultima incarnazione della celebre serie di gestionali calcistici.











Il nuovo capitolo di Football Manager sarà disponibile su PC, Mac e console dell’ecosistema Xbox dal prossimo 9 novembre. Il gioco approderà inoltre nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio, sia su PC che su console.

Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive, ha dichiarato: “Football Manager 2022 aprirà nuovi orizzonti per la serie grazie alla sua presenza su Xbox Game Pass. Il successo scaturito dal nostro ritorno su Xbox, lo scorso anno, è andato oltre le nostre aspettative e siamo contentissimi di estendere la nostra collaborazione con Microsoft per dare la possibilità a tutti gli utenti di Game Pass di vivere quella che è l’esperienza più vicina possibile a quella di allenare una vera squadra di calcio”.

SEGA ha inoltre fatto sapere che il 9 novembre sarà disponibile anche Football Manager 2022 Mobile per Android e iOS, mentre la versione Touch arriverà prossimamente su Nintendo Switch. Ulteriori dettagli su quest’ultima versione verranno diffusi in seguito.