Project Eve: pubblicato un lungo trailer di gameplay

C’è decisamente un bel po’ da processare nel video mostrato, fra elementi della storia e del worldbuilding, che ci vedrà attraversare un mondo in rovina popolato da misteriose e contorte crature, e quando abbiamo potuto vedere del gameplay. Oltre a sequenze di combattimento ad alta intensità, sembra infatti che Project Eve non disdegnerà neanche un minimo di esplorazione. Ancora ignota la data di lancio del gioco, mentre l’unica piattaforma confermata per ora è la PS5.