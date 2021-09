Tiny Tina's Wonderlands sarà esclusiva temporale su Epic Games Store

Dopo la presentazione del gameplay di Tiny Tina’s Wonderlands avvenuta ieri sera durante il PlayStation Showcase, il sito ufficiale si è aggiornato con una sezione dedicata alle domande più frequenti. Gran parte delle risposte sono dedicate alle varie edizioni (Standard, Next-Level, Caotici Veri) e al loro contenuto; a questo proposito, vale la pena notare che la versione Standard (69,99€) è riservata a PS4 e Xbox One, mentre chi vorrà giocarci su PS5 o Xbox Series X|S dovrà ricorrere alle edizioni Next-Level (74,99€) o Caotici Veri (89,99€; include Season Pass). Chi acquisterà l’edizione Standard potrà in ogni caso fare l’upgrade successivamente.

Pure per chi gioca su PC la sezione FAQ riserva notizie importanti: così come Borderlands 3, anche Tiny Tina’s Wonderlands lancerà come esclusiva temporale su Epic Games Store. Il sito specifica che “più avanti nell’anno, invece, sarà disponibile anche su altri negozi”, il che fa pensare che anche in questo caso il periodo di esclusiva sarà di sei mesi.