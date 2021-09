Metroid Dread: Nintendo pubblica un trailer di presentazione di tre minuti

Dopo averci presentato vari aspetti di Metroid Dread con brevi trailer, pubblicati nel corso delle ultime settimane, Nintendo ha deciso di sbottonarsi un po’ di più. Il nuovo video dura infatti ben tre minuti e, oltre a ripercorrere quanto mostrato finora, rivela anche nuove sezioni di gameplay corredate da un commento testuale.











Come da tradizione, Samus Aran avrà a suoa disposizione varie abilità di movimento e di combattimento, che le permetteranno di superare la varie minacce presenti sul pianeta ZDR. Fra queste, particolarmente temibili saranno i robot E.M.M.I., lì inviati per fini esplorativi ma sfuggiti al controllo. Sostanzialmente invincibili e in grado di porre rapidamente fine alle avventure di Samus, quest’ultima dovrà imparare ad evitarli e a sfruttare i livelli a suo favore. Metroid Dread uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 9 ottobre.