Rainbow Six Extraction: il nuovo trailer mostra il mondo di gioco

Il PlayStation Showcase ha visto anche Ubisoft fare la sua apparizione, con un nuovo trailer dedicato a Rainbow Six Extraction. Il video, della durata di circa due minuti, parte con una presentazione di come il team Rainbow Six sia passato dalle vicissitudini di Siege a quelle di questo nuovo gioco cooperativo a tre giocatori, che li vede affrontare una temibili minaccia aliena.











Dopo un’introduzione cinematografica, il trailer non ha mancato di mostrare qualche spezzone di gameplay. Ci ha colpito positivamente, in particolare, l’accento messo sulla cooperazione: il video ci fa infatti vedere Pulse, Sledge e Tachanka collaborare per cogliere di sorpresa un gruppo di Archaeans. Rainbow Six Extraction uscirà a gennaio 2022 su PC e console.