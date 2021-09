Gran Turismo 7: connessione obbligatoria anche per il single player

Dopo l’annuncio della data di uscita di Gran Turismo 7, in arrivo su PS4 e PS5 il 4 marzo 2022, Sony ha precisato che il titolo di corse automobilistiche richiederà una connessione a Internet perpetua per praticamente tutte le modalità di gioco.

Sarà infatti necessario essere sempre connessi online anche per salvare i progressi della campagna single player, nonché per usufruire dell’editor di livree, della modalità fotografica Scapes, del sistema di personalizzazione delle vetture GT Auto, e dello spazio GT Café, oltre chiaramente a tutto il comparto multiplayer online.

Difficile comprendere la ratio di questa decisione, soprattutto in casi come la modalità Scapes, mentre è molto probabile che la necessità di essere connessi a Internet durante la campagna single player di Gran Turismo 7 sia legata da un lato alla volontà di impedire la manomissione dei dati di salvataggio, dall’altro ad alcune feature social che ancora non sono state svelate.

