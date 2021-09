Life is Strange: True Colors colpito da review bombing su Steam

Nonostante le ottime qualità di Life is Strange: True Colors, accolto positivamente sia dalla critica (qui la nostra recensione) che da buona parte del pubblico, il videogioco di Deck Nine e Square Enix si è trovato al centro di un caso di review bombing.

L’avventura di Alex Chen, infatti, viene contestata da moltissimi videogiocatori cinesi che si sono sentiti offesi dalla presenza della bandiera tibetana all’interno del titolo in questione. Stando a quanto riportato da PC Gamer, la maggioranza delle recensioni negative su Steam è proprio in cinese: questi utenti si lamentano del fatto che, a loro avviso, Deck Nine avrebbe inserito quella bandiera in Life is Strange: True Colors per prendere una posizione sulla causa dell’indipendenza del Tibet dalla Cina.

Al momento né gli sviluppatori, né il publisher hanno voluto commentare la vicenda.

