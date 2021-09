PlayStation Experience: la kermesse potrebbe tornare a dicembre

Pare che Sony abbia ancora qualche asso nella manica dopo lo showcase della scorsa settimana, giacché in queste ore si sta parlando del possibile ritorno della PlayStation Experience.

Secondo quanto riportato su Reddit dall’utente Air_Radiant, che nel recentissimo passato ha fornito con esattezza la data dell’ultimo showcase, la compagnia giapponese starebbe preparando un grosso evento che dovrebbe svolgersi nel corso del prossimo mese di dicembre. Stando alle indiscrezioni, durante la kermesse potrebbe essere rivelato ufficialmente il successore di PSVR, assieme ad alcuni software per la realtà virtuale realizzati dai PlayStation Studios, tra cui potrebbero esserci un reboot di WipEout e Astro Bot 2. Durante la manifestazione dovrebbe essere presentato anche un nuovo studio giapponese fondato direttamente da Sony.

Come sempre vi invitiamo a prendere queste informazioni cum grano salis, perlomeno fino a un’eventuale conferma ufficiale.

