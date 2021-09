Annunciato Asterigos, un nuovo action RPG per PC e console PlayStation

La software house indipendente ACME Gamestudio ha presentato Asterigos, un nuovo action RPG in arrivo nel corso del prossimo anno su PC, PS4 e PS5.











Ispirato alla mitologia greco-romana, Asterigos narrerà le vicende di Hilda, una giovane guerriera alla ricerca del padre intrappolato in una città maledetta. Nel corso dell’avventura, Hilda scoprirà la storia di questa città mentre affronterà mostri mitologici ed entrerà in possesso di diverse armi imbevute del potere degli dei.

Il gioco sarà disponibile in primavera su PC e PS4, mentre la versione per PS5 verrà pubblicata nell’autunno del prossimo anno.