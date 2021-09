Warhammer 40,000: Eternal Crusade chiude ufficialmente i battenti

A cinque anni esatti dalla pubblicazione, Warhammer 40,000: Eternal Crusade ha ufficialmente e definitivamente chiuso i battenti. Behaviour Interactive ha staccato la spina ai server di questo sparatutto online ambientato nell’universo fantascientifico di Warhammer 40,000.

Il gioco non è mai riuscito a imporsi sul mercato, sospeso a metà strada tra free-to-play e videogioco premium, senza mai essere stato capace di ritagliarsi una nicchia di utenza in grado di sostenere gli sforzi degli sviluppatori. Eternal Crusade permetteva ai giocatori di creare un proprio personaggio scegliendo tra le fazioni degli Space Marine, Caos, Eldar e Orki, mettendoli uno contro l’altro in un mix di PvP e PvE.

Ora il team di sviluppo fa sapere di aver cancellato tutti i dati personali degli utenti, mentre Warhammer 40,000: Eternal Crusade non è più disponibile su Steam, sancendo la fine definitiva del gioco.

