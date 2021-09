Bayonetta potrebbe avere una nuova doppiatrice in futuro

Siamo ancora lontani dal vedere Bayonetta 3 concretizzarsi, anche se di recente Platinum ha voluto rassicurare i fan in merito alla prosecuzione dei lavori. Una recente notizia, però, potrebbe sconfortare i tanti ammiratori della suadente strega protagonista della serie, dato che in futuro Bayonetta potrebbe cambiare voce. Ad anticiparlo è stata la doppiatrice in persona: nel rispondere a un utente che le aveva detto “non riuscirei mai ad immaginare Bayonetta senza la tua voce”, Hellena Taylor ha infatti risposto “beh, potresti non avere scelta”.

Alla richiesta di chiarimenti, Hellena Taylor ha specificato di non poter dire altro, presumibilmente per limiti contrattuali. Attenderemo conferme più precise in merito.