Il recente annuncio di Marvel’s Wolverine da parte di Insomniac Games ha suscitato molta emozione fra i fan di Logan, ma anche qualche preoccupazione. Se lo studio di Burbank ha infatti svolto un ottimo lavoro nel catturare l’essenza di Spider-Man, chi vuole vedere il mutante canadese in azione ha per forza di cose aspettative un po’ diverse in termini di tono – d’altronde, quegli artigli di adamantio non sono certo lì per decorazione. A rassicurare i fan è intervenuto il Creative Director del gioco Brian Horton, che ha specificato come Marvel’s Wolverine sarà un titolo dal tono maturo. Oltre a questo, Horton ha anche chiarito che il gioco sarà “full size”, dunque non dalle dimensioni e scopo più ridotti come ad esempio Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Ovviamente, dobbiamo tenere presente che siamo ancora ben lontani dalla data di lancio del gioco, quindi ci sarà tutto il tempo per fornire più dettagli sulla sua ambientazione, storia e approccio narrativo.