Oxenfree II: Lost Signals, nuovi teaser pubblicati dagli sviluppatori

Sembra proprio che Night School Studios abbia deciso di intensificare la campagna promozionale per Oxenfree II: Lost Signals. Nel corso degli ultimi giorni, sul profilo Twitter dello studio sono infatti apparsi vari avvertimenti in merito a misteriosi segnali radio che si sarebbero intrufolati in quel Oxenfree. Night School Studios ha quindi invitato i giocatori a patchare quest’ultimo titolo e ad aiutare gli sviluppatori a decifrare questi strani messaggi, che con tutta probabilità includono anticipazioni sul prossimo antagonista della serie.

Oxenfree II: Lost Signals è ambientato cinque anni dopo gli eventi del gioco originale, e vede la giovane Riley tornare nella sua città natia di Camena al fine di investigare misteriosi segnali radio. Il titolo uscirà nel 2022, ma non ha ancora una data di lancio precisa; chissà che questi teaser non servano proprio ad aiutarci a scoprirla.