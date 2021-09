Night Slashers: annunciato un remake del beat 'em up

Appassionati di beat ’em up vecchio stampo, all’erta: Forever Entertainment ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con G-Mode per la creazione di un remake di Night Slashers. Lo studio polacco ha già dimostrato la sua abilità nel settore tramite la sua riedizione di Panzer Dragoon, e non troppo tempo fa ha anche rivelato di aver stretto un accordo con Square Enix.

Per quanto riguarda il remake di Night Slashers, Forever Entertainment ha chiarito che sarà rilasciato su tutte le piattaforme principali, e come il recente successo di Streets of Rage 4 abbia contribuito alla decisione di riportare in auge questo classico degli anni ’90.