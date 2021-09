Total War: Warhammer III rinviato, l'uscita slitta al 2022

Eccola qua, è arrivata la notizia che (purtroppo) ormai non sorprende più nessuno. Così come tanti altri titoli nel corso degli ultimi due anni, anche Total War: Warhammer III ha visto rinviata la sua data di lancio. Tramite il messaggio condiviso su Twitter, Creative Assembly non ha reso nota una data precisa, anche se comunque ha promesso che la finestra d’uscita del loro gioco sarà entro i primi mesi del 2022.

Il periodo di tempo aggiuntivo, ha dichiarato Rob Bartholomew di Creative Assembly, “ci permetterà di arrivare più forti al lancio e sara il primo passo in una nuova era per Total War: Warhammer.” A quanto pare, Total War: Warhammer III non segnerà la fine della serie ambientata nell’universo di Games Workshop, “ma l’inizio di anni di supporto e di contenuto.”