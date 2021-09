Darkest Dungeon II uscirà in Accesso Anticipato su PC a ottobre

Red Hook Studios ha annunciato la data di uscita di Darkest Dungeon II: arriverà su PC in Accesso Anticipato dal prossimo 26 ottobre.

Il sequel del brutale dungeon crawler in salsa roguelite sarà disponibile in esclusiva sul solo Epic Games Store. Non si conoscono ulteriori dettagli al momento, anche perché la pagina del prodotto non fornisce alcuna informazione. Non si conosce nemmeno il prezzo di vendita al pubblico.

Aspettiamo dunque di saperne di più, magari a ridosso della pubblicazione in Early Access.

Condividi con gli amici Inviare