LittleBigPlanet: chiusi i server delle versioni PS3 e PS Vita

Senza alcun preavviso, Sony ha staccato la spina ai server di tutti e tre i LittleBigPlanet per PS3 e della versione per PS Vita. Ciò significa che gli utenti di queste piattaforme non potranno più accedere alle funzionalità online dei relativi videogiochi, rimanendo tagliati fuori dalla possibilità di scaricare i contenuti creati dagli utenti, vero e proprio punto di forza dei titoli targati Media Molecule e Sumo Digital.

La compagnia giapponese spiega che tale decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, giacché Sony non è più in grado di garantire che l’ecosistema online dei LittleBigPlanet su PS3 e PS Vita sia sicuro per i giocatori.

Da notare, infine, che le funzionalità online di LittleBigPlanet 3 sono ancora accessibili tramite PS4. Una magra consolazione per chi ha visto cancellare con un colpo di spugna tutti i contenuti creati dalla community in oltre un decennio, facendo sorgere un bel po’ di interrogativi sulla questione della preservazione delle opere digitali.

Condividi con gli amici Inviare