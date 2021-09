Those Who Came ottiene una demo su Steam

Lo studio indipendente Rolldbox Games ha pubblicato una demo di Those Who Came liberamente scaricabile da tutti gli utenti di Steam.











Those Who Came è un videogioco di ruolo piuttosto atipico dal momento che il team di sviluppo ha voluto dar vita a un titolo non violento, senza alcun tipo di combattimento. Gli sviluppatori hanno preferito optare per un’opera votata alla cooperazione tra altri giocatori.

Il gioco narra le vicende dei Sainen, una civiltà intergalattica costretta all’esilio sul pianeta Solarus. Qui incontreranno la specie autoctona dei Torek, e insieme dovranno cercare di sopravvivere a un ambiente brutale.

Those Who Came verrà pubblicato su PC nel corso del 2022.