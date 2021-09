Deathloop è disponibile su PC e PS5, pubblicato il trailer di lancio

Arriva oggi su PC e PS5 il nuovo videogioco di Arkane Lyon, per questo Bethesda ha confezionato un apposito trailer per celebrare il lancio odierno di Deathloop.











“Deathloop è qualcosa di nuovo per Arkane Lyon, e abbiamo messo tutto il nostro impegno per creare un’esperienza memorabile diversa da qualsiasi cosa creata prima,” ha dichiarato Dinga Bakaba, il game director di Deathloop.

Nel gioco seguiremo le vicende di Colt, che soffre di amnesia ed è intrappolato sull’isola di Blackreef bloccata nel tempo. Mettendo insieme gli indizi, i giocatori scopriranno come completare il timeloop perfetto, eliminando otto Visionari in un solo giorno. Inoltre, i giocatori possono approfittare della modalità multigiocatore e indossare i panni di Julianna, assassina rivale e arcinemica di Colt, per proteggere il timeloop.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione.