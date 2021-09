Un nuovo Brothers in Arms è in sviluppo presso Gearbox

Nel corso di un podcast realizzato dall’Academy of Interactive Arts & Sciences, Randy Pitchford ha confermato che Gearbox Software è attualmente al lavoro su un nuovo capitolo della serie Brothers in Arms.

Il capoccia della compagnia texana ha fatto sapere che il progetto è ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo, pertanto non dirà alcunché sul videogioco. Prendendo come esempio Borderlands 3, Pitchford dichiara che è tradizione per Gearbox che i nuovi videogiochi vengano annunciati solamente in uno stadio molto avanzato dei lavori, quasi al termine del ciclo di sviluppo, lasciando intendere che non scopriremo i dettagli sul prossimo Brothers in Arms prima che sia trascorso un bel po’ di tempo.

In ogni caso ci fa piacere sapere che il progetto esista.

