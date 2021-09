NVIDIA chiarisce che i titoli apparsi su GeForce Now sono "speculativi"

Nelle ultime ore, ha suscitato discreto scalpore un leak che ha coinvolto il servizio di streaming di NVIDIA GeForce Now. Un utente è infatti riuscito a, per così dire, sbloccare il servizio e a ottenere così la lista completa dei giochi ad esso aggiunti, inclusi quelli che non hanno ancora ricevuto un lancio ufficiale. Questa lista includeva anche alcuni nomi tanto sorprendenti quanto plausibili, come ad esempio la versione Steam di God of War, le remaster di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas, HELLDIVERS 2 e altro ancora.

La notizia si è diffusa così rapidamente che NVIDIA stessa ha deciso di intervenire, rispondendo tramite le colonne di Wccftech. Quanto diffuso dal leaker è reale, ma i nomi che hanno suscitato più scalpore sono “titoli speculativi, utilizzati solo per il tracking e il testing interno. La presenza nella lista non è né una conferma né un annuncio di alcun gioco.”