Scarlet Nexus: un video mostra i cambiamenti della patch 1.03

Bandai Namco ha rilasciato un video di circa due minuti che mette in mostra i cambiamenti in arrivo su Scarlet Nexus con la patch 1.03. Anche se la patch è relativamente minore, le modifiche che apporta miglioreranno sicuramente l’esperienza di gioco: gli sviluppatori hanno infatti introdotto nuove opzioni per l’auto-aim degli attacchi in corpo a corpo, andando quindi a risolvere uno dei problemi che avevamo segnalato in sede di recensione.

Oltre a questo, la patch 1.03 include anche aggiustamenti alle dimensioni dei sottotitoli, nuove opzioni per regolare velocità e distanza della telecamera e la possibilità di disabilitare gli stacchi animati che avvengono quando attiviamo il SAS. Di seguito potete trovare la presentazione della patch di Scarlet Nexus.