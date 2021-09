Dying Light 2 rinviato, la data d'uscita slitta al febbraio 2022

Ci pareva che fossero almeno una ventina d’ore che non veniva rinviato un gioco, e infatti ecco che Techland è giunta in nostro soccorso. Lo studio polacco ha infatti reso noto che Dying Light 2: Stay Human non uscirà più il 7 dicembre come precedentemente annunciato, ma il 4 febbraio 2022. Pawel Marchewka, CEO di Techland, ha chiarito come il team di sviluppo abbia bisogno di più tempo per assicurarsi che il lavoro venga portato a termine rispettando i più alti standard di qualità, scusandosi con i fan per il prolungamento dell’attesa.

Il messaggio però chiarisce che non dovremo attendere così a lungo per saperne di più su Dying Light 2: Stay Human. “Il mese prossimo, la stampa e i content creator potranno mettere le mani su versioni PC e console del gioco, durante una serie di eventi d’anteprima che avranno luogo in tutto il mondo. Presto, potranno condividere la loro esperienza nelle vie della Città con voi.”