The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, ecco un video di gameplay

Bandai Namco e Xbox hanno unito le forze per portarci un lungo video di gameplay di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, terzo capitolo della serie horror di Supermassive Games. Il video include anche la presenza di Will Doyle, Game Director del gioco, che fornisce il suo commento su alcune delle sequenze che andremo a vedere, e in particolare sull’effetto che le scelte hanno sullo sviluppo della trama.











Come da tradizione della serie, le opzioni che sceglieremo avranno il loro effetto su quanti dei nostri compagni di (dis)avventure riusciremo a portare sani e salvi fuori dall’orribile tomba infestata di mostri in cui siamo precipitati. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes uscirà il 22 ottobre su PC e console, ma se intanto volete sapere le nostre prime impressioni vi rimandiamo all’anteprima di Erica Mura.