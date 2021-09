Tandem: A Tale of Shadows, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Monochrome Paris e Hatinh Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay per Tandem: A Tale of Shadows, gioco puzzle-platform che ci vede controllare due personaggi differenti, la cui cooperazione sarà fondamentale per proseguire lungo i livelli. Se la giovane Emma è infatti piena di intraprendenza e coraggio, molti sono gli ostacoli che bloccano la sua strada; per fortuna, il pupazzo Fenton è capace di muoversi lungo le ombre e aiutarla ad attivare interruttori di vario tipo.











I due si dedicheranno alla ricerca del ragazzo prodigio Tomas Kane, scomparso all’interno della magione dei suoi genitori. Tandem: A Tale of Shadows uscirà nel corso del prossimo ottobre su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.