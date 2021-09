Back 4 Blood: pubblicato il trailer della campagna

Continua la campagna promozionale di Back 4 Blood: Turtle Rock Studios ha appena pubblicato un nuovo trailer dal taglio cinematografico, dedicato alla campagna del gioco. Questo sparatutto cooperativo vedrà infatti un gruppo di sopravvissuti – i Cleaner – alle prese con le orde degli infetti, alcuni dei quali orrendamente mutati in creature ciclopiche. Ci sarà tanto da sparare e da far saltare per aria, quindi preparatevi bene











Ciascuno dei Cleaner che potremo selezionare sarà dotato delle sue abilità speciali, che porteranno un pizzico di personalizzazione in più al classico gameplay cooperativo ispirato a Left 4 Dead. Back 4 Blood arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 12 ottobre, e sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day 1.