PlayStation 5: il nuovo firmware è disponibile per il download

Sony ha pubblicato un nuovo firmware per PlayStation 5: si tratta del secondo aggiornamento del software di sistema che porta con sé diverse novità importanti.











Le nuove feature sono state appositamente raccolte nel video che trovate qui in alto. Tra queste troviamo migliorie all’esperienza utente di PS5 sul versante del Centro di controllo e della Game Base, nonché aggiornamenti della Raccolta giochi e della Schermata principale. Viene introdotto uno strumento di verifica della connessione e di selezione della risoluzione di PlayStation Now, nonché la cattura automatica di video di “record personale”. Non manca il supporto audio 3D per altoparlanti TV integrati e per l’espansione della memoria di archiviazione SSD M.2.

Disponibili anche due nuove funzionalità dell’app mobile: con l’app PS Remote Play, i giocatori possono riprodurre in streaming e giocare da remoto titoli per PS4 e PS5, passare da un gioco all’altro e navigare tra i menu della proprie console su qualsiasi dispositivo compatibile connesso alla rete. Infine, a partire da giovedì 23 settembre verrà reso disponibile in tutto il mondo un aggiornamento di PS App che consentirà agli utenti di visualizzare le trasmissioni dei loro amici in Condividi schermo.