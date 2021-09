Total War: Warhammer III svela il Grande Catai nel nuovo video

Creative Assembly aveva promesso che settembre sarebbe stato un mese pieno di novità per Total War: Warhammer III, e così è stato: purtroppo una di queste riguarda il recente rinvio dell’uscita al prossimo anno, ma ora lo studio britannico si è fatto perdonare mostrando per la prima volta il Grande Catai, una delle fazioni giocabili al lancio.











Il Grande Catai è una delle civiltà più antiche e potenti nel mondo di Warhammer e per migliaia di anni è rimasta pressoché immutata. È governata dai figli dell’Imperatore Drago Celeste, delle potenti e antiche entità capaci di assumere forma umana, che detengono le misteriose conoscenze della magia conosciuta come Yin e Yang.

I Lord Leggendari del Grande Catai sono due. Miao Ying, il Drago della Tempesta, governa il Catai settentrionale e comanda l’esercito del Grande Bastione. Fredda e distaccata, ha governato le province settentrionali per secoli da quando le loro difese le furono affidate da suo padre, l’Imperatore Drago Celeste. Zhao Ming, il Drago di Ferro, regna sul Catai occidentale e sulla Via del Cielo che conduce ai Monti del Lamento. Da agguerrito difensore delle frontiere, il Drago di Ferro sorveglia il confine occidentale dell’impero e tiene sotto controllo i clan del deserto, sebbene gli altri draghi mettano in dubbio il suo buonsenso.

Lo stile di gioco del Grande Catai è in linea di massima difensivo, specializzato nel mantenere la posizione per sfinire il nemico con una difesa e una potenza di fuoco inesorabili, tuttavia l’elemento imprescindibile del suo sforzo bellico è quello di assicurarsi di combattere come un’entità unica ed efficiente. Quanto più a lungo l’esercito riuscirà a mantenere l’armonia sul campo di battaglia, tanto migliori saranno i bonus che potrà sbloccare. Il nucleo dell’esercito ruota attorno a truppe esperte come gli incrollabili Guerrieri di Giada e le unità d’élite della Guardia del Drago Celeste, mentre un devastante supporto può essere fornito dalle titaniche Sentinelle di Terracotta, dalle magistrali unità di Bussola da Guerra Wu-Xing e dagli eterei Grandi Cavalcalongma di Giada.