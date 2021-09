Marvel's Guardians of the Galaxy entra in fase gold

Mentre piovono rinvii a destra e a manca, fa piacere sapere che Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà esattamente quando inizialmente previsto. Ne abbiamo la certezza dal momento che gli stessi sviluppatori hanno confermato l’ingresso del gioco nella cosiddetta fase gold, l’ultimo stadio della lavorazione che sancisce la fine dello sviluppo e l’avvio delle procedure per la produzione e distribuzione dell’opera.

Ciò significa, di fatto, che Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il prossimo 26 ottobre, esattamente come pianificato. Lo stesso giorno verrà pubblicata anche una versione per Nintendo Switch da giocare via cloud streaming.

