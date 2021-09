Age of Empires IV: al via l'open beta questo fine settimana

Microsoft e Relic Entertainment hanno annunciato l’open beta di Age of Empires IV: si tratta di uno stress test tecnico che si terrà nel corso di questo fine settimana. La beta sarà attiva dalle 19:00 di venerdì 17 settembre fino alla stessa ora di lunedì 20 settembre.

Non sarà necessaria nessuna iscrizione per partecipare all’iniziativa: basterà cercare Age of Empires IV sull’app Xbox per Windows 10, oppure dirigersi sulla pagina del prodotto di Steam per scaricare il client e buttarsi nella mischia. Durante l’open beta saranno disponibili quattro civiltà: gli Inglesi, i Cinesi, il Sacro Romano Impero e la Dinastia Abbaside. Sarà inoltre possibile provare non soltanto il tutorial, ma anche le schermaglie online o contro avversari controllati dall’intelligenza artificiale.

Lo scopo di questo stress test è quello di mettere alla prova l’infrastruttura online dello strategico in vista dell’uscita prevista per il prossimo 28 ottobre.

