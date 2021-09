In arrivo Discovery Tour: Viking Age per Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Discovery Tour: Viking Age, la nuova modalità educativa di Assassin’s Creed Valhalla che verrà pubblicata il 19 ottobre sia come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco, sia come esperienza standalone al prezzo di € 19,99.

Sulla scia delle modalità omologhe presenti in Assassin’s Creed Origins e Odyssey, questo nuovo capitolo delle espansioni educative permetterà di scoprire di più sulla storia e le tradizioni dei Vichinghi. Progettato in collaborazione con storici e archeologi, questa esperienza interattiva è una coinvolgente immersione nell’Epoca Vichinga che ebbe luogo nella Norvegia e

nell’Inghilterra del nono secolo.

Per questo nuovo capitolo, il team di sviluppo di Ubisoft Montreal ha cambiato la formula per rendere l’esperienza ancora più divertente ed educativa. Discovery Tour: Viking Age mette la narrazione e lo storytelling al centro dell’esperienza: entreremo direttamente nei panni di personaggi vichinghi e anglosassoni del tempo vivendo le loro piccole e grandi imprese. Durante le loro memorabili avventure, potremo interagire con il mondo circostante e i suoi abitanti scoprendo molte informazioni e aneddoti dell’epoca.

Condividi con gli amici Inviare