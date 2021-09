Xbox annuncia i suoi piani per il Tokyo Games Show 2021

Si prepara a tornare il Tokyo Game Show, che nella sua versione 2021 avrà luogo dal 30 settembre al 3 ottobre, per il secondo anno di fila in formato online. Quest’anno torneranno a presenziare anche Microsoft e Xbox, che hanno di recente chiarito i loro piani per la kermesse nipponica. Prima di tutto, la presentazione avrà luogo il 30 settembre alle 11:00 ora locale. Nel corso di questa trasmissione, Xbox fornirà aggiornamenti “rilevanti a livello locale”, dunque limitandosi a ciò che riguarda il Giappone e l’area asiatica circostante; per il resto, “non aspettatevi nessun debutto a livello globale.” Al Tokyo Game Show, dunque, Microsoft farà un’apparizione tutto sommato tranquilla.

