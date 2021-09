Destroy All Humans 2 Reprobed svelato per errore da Sony

Sembra proprio che la remaster delle avventure di Crypto-137 sia andata talmente bene da convincere THQ Nordic a riservare lo stesso trattamento anche al seguito. Nelle ultime ore, l’account Twitter di Sony ha infatti accidentalmente rivelato Destroy All Humans 2 Reprobed, annunciando che arriverà su PS5. Il post includeva anche un trailer, nel frattempo prontamente rimosso ma non prima che qualche scaltro utente decidesse di salvarlo; potete trovarlo in coda a questo articolo. Il video mostra Cyrpto-138 dare sfoggio di alcuni dei suoi gadget tecnologici, inclusi un paio di coloratissimi occhiali capaci di obbligare la gente a danzare incontrollabilmente.

Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale di Destroy All Humans 2 Reprobed, e presumibilmente la lista completa delle piattaforme di lancio, non ci sarà da attendere molto: con tutta probabilità arriverà infatti durante lo showcase che THQ Nordic vuole dedicare al suo decimo compleanno, e che si terrà venerdì 17 alle 21:00.