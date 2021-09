Team17 pubblicherà lo strategico Age of Darkness: Final Stand

Team17 ha da poco rivelato un nuovo titolo della sua scuderia: ambientato in un mondo fantasy dove la notte è il regno di orrori di ogni tipo, Age of Darkness: Final Stand è uno strategico che metterà alla prova la nostra capacità di condurre ciò che resta dell’umanità verso la salvezza. Se avete amato They Are Billions, probabilmente è una buona idea tenere d’occhio anche questo titolo.











In lavorazione già da qualche tempo presso PlaySide, l’ambizioso progetto ha catturato l’interesse di Team17, e da lì a un accordo di pubblicazione il passo è stato breve. L’annuncio sicuramente prospetta bene per il futuro di Age of Darkness: Final Stand, che però vedrà rinviata di qualche settimana la sua data d’arrivo in Accesso Anticipato: nessun giorno preciso rivelato, ma a quanto pare cadrà in ottobre.