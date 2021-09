Splitgate raccoglie più di 100 milioni di dollari di finanziamenti

Sembra proprio che continuino le buone notizie per Splitgate, lo sparatutto free to play di recente arrivato su PC, PS4 e Xbox One e letteralmente travolto da un’ondata di giocatori. Tramite un messaggio pubblicato su Twitter, il CEO di 1047 Games Ian Proulx ha infatti annunciato come lo studio sia riuscito a raccogliere 100 milioni di dollari in finanziamenti. Questo significa, stando sempre alle parole di Ian Proulx, che 1047 potrà non solo continuare i lavori in maniera totalmente indipendente, ma anche espandere il numero di sviluppatori attualmente al lavoro sul gioco e, dunque, implementare molto più contenuto e funzionalità più rapidamente di quanto facciano al momento.

L’obiettivo, per i creatori di Splitgate, è decisamente ambizioso: “vogliamo crescere per diventare il prossimo studio AAA, restando allo stesso tempo fedeli alle nostre radici indie.” Solo il tempo potrà dire se ci riusciranno; nel frattempo, la Stagione 0 del loro gioco se la sta cavando decisamente bene.