Battlefield 2042 è stato rinviato, uscirà a novembre

Una brutta notizia per chi attende l’uscita di Battlefield 2042: il team di sviluppo ha fatto sapere di aver rinviato il lancio del gioco. Inizialmente prevista a ottobre, l’uscita dell’FPS targato DICE ed Electronic Arts è stata spostata in avanti di un mese.

La motivazione per lo slittamento della release è quella che ormai siamo abituati a sentire da molto tempo: la pandemia. Le difficoltà di sviluppare un videogioco in queste condizioni hanno portato a diversi imprevisti, i quali hanno costretto il team ad allungare i tempi di lavorazione. Per questo gli sviluppatori hanno deciso di prendersi qualche settimana in più per smussare gli angoli e far sì che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative.

La nuova data di uscita di Battlefield 2042 è dunque fissata per il prossimo 19 novembre. Nel frattempo, il team sta ultimando i preparativi legati all’open beta che dovrebbe tenersi alla fine di settembre.

