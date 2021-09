Tales of Arise: le vendite superano quota un milione di copie

Bandai Namco ha fatto sapere che le vendite di Tales of Arise (qui la nostra recensione) hanno già superato quota un milione di copie, pertanto l’ultimo capitolo della saga di JRPG è diventato il titolo del franchise che ha raggiunto più velocemente tale traguardo.

“Siamo davvero onorati e orgogliosi di vedere come i fan hanno accolto Tales of Arise“, ha dichiarato Yusuke Tomizawa, Producer di Tales of Arise. “Il nostro obiettivo con questo titolo era di aprire il franchise a quanti più giocatori possibile, mantenendo al tempo stesso il DNA e l’unicità di Tales of che hanno permesso al franchise di essere al centro dell’attenzione per oltre 25 anni. Vorremmo ringraziare tutti i giocatori per il loro supporto“.

La compagnia giapponese ha inoltre annunciato che l’intera serie Tales of ha raggiunto le 25 milioni di copie vendute.

