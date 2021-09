Deltarune Chapter 2 uscirà a sorpresa questa settimana

Intervenendo su Twitter, Toby Fox ha annunciato a sorpresa l’uscita di Deltarune Chapter 2. L’autore di Undertale fa sapere che il suo nuovo videogioco sarà disponibile su PC già queste settimana: per la precisione, il secondo capitolo di Deltarune verrà pubblicato il 18 settembre alle 2:00 di notte.

Non si conosce alcuna informazione su questo videogioco, se non che riprenderà la narrazione lì dove era stata interrotta nel primo capitolo. Toby Fox ha poi confermato che i salvataggi di Deltarune Chapter 1 saranno compatibili con questo Chapter 2. Inoltre, l’autore fa sapere che sono in programma anche altri capitoli che verranno pubblicati in seguito.

